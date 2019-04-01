Новые необычные площадки для регистрации брака появятся в Москве

В Москве появится 20 необычных площадок для торжественной регистрации брака. Их открытие запланировано на 4 мая. Об этом мэр столицы Сергей Собянин написал в блоге на своем персональном сайте.

«Правительство Москвы открывает новые необычные площадки для торжественной регистрации брака в лучших местах столицы. Начинаем с 20 локаций, популярных среди москвичей. В дальнейшем их перечень будет меняться с учетом пожеланий молодоженов», - написал Сергей Собянин.

Сергей Собянин добавил, что новые площадки откроются накануне Красной горки. Именно в это время празднуется особенно много свадеб. Сообщается, что 10 новых площадок будут особо украшены, а молодоженов будут поздравлять известные артисты.

Сергей Собянин подчеркнул, что при выборе новых площадок учитывались разнообразные вкусы москвичей. Площадки будут размещены в разных частях города.

Регистрацию брака в новых локациях будут проводить сотрудники столичных отделов ЗАГС, а их стоимость останется стандартной. Подать заявление о регистрации брака на новых площадках можно уже сейчас, лично обратившись в отдел ЗАГС или в электронном виде через портал mos.ru.