Новые навесы появятся над входами семи станций московского метро

Навесы над входами в вестибюли метро заменят на семи станциях столичной подземки. Отмечается, что работы по их установке ведутся на станциях «Улица 1905 года», «Преображенская площадь», «Войковская», «ВДНХ», «Нагатинская», «Черкизовская» и «Ботанический сад».

Специалисты подчёркивают, что навесы необходимы в условиях неблагоприятной погоды. Они защищают пассажиров, а также лестницы, ведущие к входу в подземку, от дождя и снега.

Отмечается, что во время установки конструкций станции будут открыты для пассажиров. Основная часть работ намечена на ночные часы. Лестницы, на которых они будут производиться, временно закроют для пассажиров, соседние – будут доступны.

Добавим, в конце ноября у гостей и жителей столицы появилась возможность записаться на экскурсии по столичному метрополитену в режиме онлайн. Как отмечает НСН, заммэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что запись на первые десять туров уже открыта, среди них также есть экскурсии для детей.