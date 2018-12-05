Среда
05 декабря
USD 66.45
EUR 75.66
Горячие новости

Новые навесы появятся над входами семи станций московского метро

5 Декабря 2018 в 11:47
Новые навесы появятся над входами семи станций московского метро

Навесы над входами в вестибюли метро заменят на семи станциях столичной подземки. Отмечается, что работы по их установке ведутся на станциях «Улица 1905 года», «Преображенская площадь», «Войковская», «ВДНХ», «Нагатинская», «Черкизовская» и «Ботанический сад».

Специалисты подчёркивают, что навесы необходимы в условиях неблагоприятной погоды. Они защищают пассажиров, а также лестницы, ведущие к входу в подземку, от дождя и снега.

Отмечается, что во время установки конструкций станции будут открыты для пассажиров. Основная часть работ намечена на ночные часы. Лестницы, на которых они будут производиться, временно закроют для пассажиров, соседние – будут доступны.

Добавим, в конце ноября у гостей и жителей столицы появилась возможность записаться на экскурсии по столичному метрополитену в режиме онлайн. Как отмечает НСН, заммэра столицы, руководитель столичного департамента транспорта Максим Ликсутов подчеркнул, что запись на первые десять туров уже открыта, среди них также есть экскурсии для детей.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.