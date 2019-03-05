Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Крыму

Новые транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16 заступили на дежурство в Керчи. Об этом пишет RT.



Отмечается, что судна прибыли на дежурство после проведения соответствующих испытаний.

«Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья. Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Отметим, в торжественной передаче катеров принял участие начальник управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев.