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Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Крыму

5 Марта 2019 в 18:36
Новые катера Росгвардии заступили на дежурство в Крыму

Новые транспортно-десантные катера Росгвардии БК-16 заступили на дежурство в Керчи. Об этом пишет RT.

Отмечается, что судна прибыли на дежурство после проведения соответствующих испытаний.

«Катера успешно прошли ходовые испытания в Севастополе и заступили на охрану черноморского побережья. Моряки Росгвардии на катерах БК-16 продолжат выполнение служебных задач по охране акваторий», - сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Отметим, в торжественной передаче катеров принял участие начальник управления объектов охраны на акваториях Росгвардии контр-адмирал Андрей Шатаев.

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