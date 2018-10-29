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«Новую газету» троллят живыми овцами

29 Октября 2018 в 19:36
«Новую газету» троллят живыми овцами

 «Новая газета» решила передать в приют овец, оставленных у здания редакции, передает «Интерфакс». По словам пресс-секретаря издания, за животными будет уход и редакция гарантирует, что их никто не съест.

Днем в понедельник, 29 октября к зданию «Новой газеты» в Потаповском переулке подвезли три клетки с девятью овцами с надетыми жилетами, на которых было написано «пресса». В редакции сочли это продолжением троллинга. Как уточняет Ura.ru, клети соединены цепями.

Ранее «Новая газета» подала в полицию заявление в связи с угрозами, которые начали поступать в адрес журналистов. К зданию редакции неизвестные приносили венки с угрозами, а также отрезанную голову барана. Как отмечает «Свободная пресса», журналисты связывают происходящее с надуманными обвинениями в адрес редакции в разглашении персональных данных российских военнослужащих в Сирии.

Ранее секретарь Союза журналистов России и глава международного отдела СЖР Тимур Шафир заявил в эфире НСН, что Союз будет следить за этой ситуацией и готов оказать помощь коллегам.
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