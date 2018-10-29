«Новую газету» троллят живыми овцами

«Новая газета» решила передать в приют овец, оставленных у здания редакции, передает «Интерфакс». По словам пресс-секретаря издания, за животными будет уход и редакция гарантирует, что их никто не съест.

Днем в понедельник, 29 октября к зданию «Новой газеты» в Потаповском переулке подвезли три клетки с девятью овцами с надетыми жилетами, на которых было написано «пресса». В редакции сочли это продолжением троллинга. Как уточняет Ura.ru , клети соединены цепями.

Ранее «Новая газета» подала в полицию заявление в связи с угрозами, которые начали поступать в адрес журналистов. К зданию редакции неизвестные приносили венки с угрозами, а также отрезанную голову барана. Как отмечает «Свободная пресса» , журналисты связывают происходящее с надуманными обвинениями в адрес редакции в разглашении персональных данных российских военнослужащих в Сирии.