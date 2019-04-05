Новозеландскому террористу предстоит психиатрическая экспертиза

Судья в Новой Зеландии распорядился провести психиатрическую экспертизу австралийца Брентона Тарранта, обвиняемого в убийстве 50 человек, которых он застрелил в двух мечетях города Крайстчерч, передает РИА «Новости».

В пятницу Таррант, который содержится в тюрьме Окленда под особым наблюдением, принял участие в судебных слушаниях с помощью видеосвязи.

Ранее совершивший атаку Брентон Таррант был задержан сотрудниками полиции и заключен под стражу до 5 апреля, ему предъявлено обвинение в убийстве. Отмечается, что незадолго до нападения злоумышленник опубликовал в социальных сетях документ, который, по мнению экспертов в области борьбы с терроризмом, можно сравнить с «манифестом» Андерса Брейвика – он устроил массовый теракт в июле 2011 года.

На схожесть посылов того и другого обратил внимание в эфире НСН исламовед, эксперт Института национальной стратегии Раис Сулейманов.



