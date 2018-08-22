Новости за ночь: CNBC узнал об упавшей в море ракете РФ с ядерным двигателем

Главные события минувшей ночи по версии НСН.

CNBC узнал о потерянной в Баренцевом море ракете РФ

Американский телеканал CNBC сообщает со ссылкой на анонимные источники, что в конце 2017 года российская ракета с ядерным двигателем упала в Баренцево море в результате неудачных испытаний. По данным американской разведки, Москва подготавливает операцию по поиску упавшей ракеты, в которой будут участвовать три судна, одно из них оборудовано устройством для сбора радиоактивных материалов. Сроки проведения операции не уточняются. Эксперты телеканала отмечают, что упавшая в море ракета с ядерной установкой может создать риск утечки радиоактивного материала.

Минпромторг приготовил ответ на санкции США

Вступающие в силу сегодня, 22 августа, санкции США против России, обвиняемой в применении химоружия в Великобритании, предусматривают запрет на экспорт ряда электронных устройств и комплектующих двойного назначения. В Минпромторге РФ заявили, что влияние новых ограничительных мер на российские отрасли не будет критичным. По словам главы ведомства Дениса Мантурова, Россия сможет заменить недоступные компоненты по электронике собственными, а также импортировать эти товары из стран Юго-Восточной Азии, сообщает «Российская газета».

Названа причина задержания танкера «Механик Погодин»

Российское судно «Механик Погодин» было задержано в порту Херсона из-за претензий Киева к компании «ВЭБ-Лизинг», которая финансировала строительство танкера в 2011 году. Об этом заявили в компании-судовладельце «В.Ф. Танкер». Отмечается, что «В.Ф. Танкер» не входит в санкционные списки, и с момента спуска на воду «Механик Погодин» находится на балансе судовладельца. Тем не менее, чтобы убрать формальные причины задержания российского танкера в украинском порту, компания переоформила на себя остатки финансирования лизингодателя «ВЭБ-Лизинг».

Самолет с горящим двигателем вернулся в Уфу

Самолет, на борту которого находились 202 пассажира, был вынужден вернуться в Уфу почти сразу после вылета из-за загоревшегося двигателя, сообщили на сайте уфимского аэропорта. Воздушное судно Ту-204 авиакомпании «Ред Вингс» совершило аварийную посадку после возгорания левого двигателя. Пассажиры были эвакуированы с помощью воздушных трапов. Пострадавших нет. Отмечается, что с пассажирами работают представитель авиаперевозчика и психологи.