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МОК одобрил форму для российских спортсменов на Олимпиаде

29 Декабря 2017 в 17:05
МОК одобрил форму для российских спортсменов на Олимпиаде

Международный олимпийский комитет одобрил дизайн парадной формы российских спортсменов на Олимпиаде в Пхёнчхане. Об это рассказала глава компании-экипировщика ZASPORT Анастасия Задорина.

По её словам, дизайн формы не был изменён, но было принято решение убрать российский флаг и герб. Вместо этого на форме появится знак OAR (Olympic Athlete from Russia), сообщает ТАСС.

Напомним, 5 декабря МОК разрешил некоторым российским спортсменам участвовать в Олимпийских играх. Для этого им нужно доказать чистоту. Однако выступать они будут под нейтральным флагом.

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