Новосибирского маньяка приговорили к пожизненному заключению

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Новосибирский областной суд приговорил к пожизненному лишению свободы Евгения Чуплинского. 52-летний бывший милиционер обвиняется в убийстве 19 женщин. При этом судмедэкспертиза признала его вменяемым, но склонным к гомицидомании и некросадизму. Специалисты уверены, что мужчина осознавать опасность своих действий.

Как пишет Ura.Ru, cудья Людмила Билюкова считает, что мужчина совершал жестокие преступления пытаясь таким образом самоутвердиться, получить таким образом свою долю внимания от общества, и от женщин, в частности. Чуплинский будет отбывать срок в колонии особого режима. Приговор бывший силовик-сатанист собирается обжаловать, считая себе невиновным.

По версии следствия, Чуплинский убивал своих жертв в период с 1998 года до 2005 года. Его жертвами становились в основном девушки легкого поведения. Задержать маньяка удалось лишь в 2016 году, пишет РЕН-ТВ.