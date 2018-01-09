Среда
10 января
USD 57.05
EUR 68.21
Горячие новости

Новосибирск назван самым самостоятельным городом России

9 Января 2018 в 19:56
Новосибирск назван самым самостоятельным городом России

Самым «самостоятельным» городом России признан Новосибирск. Как пишет «Тайга.инфо», к такому выводу пришли аналитики консалтингового бюро «Стрелка», обнародовавшие результаты исследования «Богатство и самостоятельность: что делает бюджет города устойчивым» на основе данных бюджетов региональных центров за три года.

Сопоставив доходы бюджетов на душу населения, сбалансированность собственных доходов городов, долю и динамику безвозмездных поступлений, эксперты ввели понятие «самостоятельности» городов. Лидерами по этому показателю были признаны Новосибирск, Иркутск, Хабаровск и Красноярск.

Новосибирск занял первое место по доходам бюджета от НДФЛ в расчете на душу населения (7,5 тыс. рублей) и по расходам на образование (13,5 тыс. рублей на жителя).

При этом отмечается, что в рейтинге не учитывали города федерального значения (Москва, Санкт-Петербург), а также Крым, который вошел состав России только в 2014 году.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.