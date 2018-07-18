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Новорожденным в России будут выдавать подарочные наборы

18 Июля 2018 в 12:54
Новорожденным в России будут выдавать подарочные наборы

Минпромторг определился с перечнем подарков, которые будут получать родители новорожденных в России. В список входит 12 предметов, пишут «Известия». Среди них подгузники, ползунки, комбинезон. Однако окончательно подарочный комплект будет сформирован позднее. Он должен учесть мнение педиатров, родительского сообщества, а также специалистов по безопасности, передает RT.

Все товары будут российского производства. Руководитель пресс-службы Минпромторга Залина Корнилова сообщила, что отечественная промышленность способна обеспечить программу «Подарок новорожденному» всей необходимой продукцией, сообщает телеканал «360».

 

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