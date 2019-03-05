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Новороссийск остался без света из-за взрыва

5 Марта 2019 в 18:28
Новороссийск остался без света из-за взрыва

В результате аварии на электроподстанции в Новороссийске город остался без электричества. Как пишут местные СМИ, причиной аварии мог быть взрыв.

Отмечается, что свет отключился практически во всё Новороссийске в 16630. К настоящему моменту в городе образовались километровые пробки, перестали функционировать крупные предприятия.

Однако, как сообщил глава городского управления по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Игорь Васильев, во всех соцобъектах работают резервные источники питания.

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