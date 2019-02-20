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Новое шоу ROCK FM расскажет об армейских буднях рокеров

20 Февраля 2019 в 18:32
Новое шоу ROCK FM расскажет об армейских буднях рокеров

В День защитника отечества, 23 февраля, в эфире ROCK FM состоится премьера спецпроекта «Милитари рок». Программа о знаменитых музыкантах, которые были ещё и настоящими защитниками Родины. Служить в армии и расстаться с беззаботной жизнью, выбыв надолго из профессии, для многих было непросто.

Спецпроект «Милитари рок» — это истории жизни музыкальных звёзд в казарме, общении с сослуживцами, добросовестной службе и ярких фактах, когда рокерам пришлось пополнить армейские ряды сменив «косуху» на военную форму.

You're in the army now! ROCK FM предлагает отправиться в армию и вместе с кумирами пережить снова бесценный опыт службы. Истории о судьбах легендарных рокеров от Элвиса до Тома Уэйтса будут повторяться в течение всего дня, и у каждой из них будет своя песня. Подробная информация на сайте www.rockfm.ru и в социальных сетях радиостанции. 

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