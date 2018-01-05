Новое расследование в отношении Клинтон проводит ФБР

Федеральное бюро расследований (ФБР) США открыло новое расследование в отношении бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. На этот раз будет проверена деятельность ее благотворительного фонда.

ФБР, в частности, собирается выяснить, не был ли Фонд Клинтонов замешан в нелегальной деятельности в период, когда Хиллари Госдепартамент США.

Ранее ФБР проводила расследование по делу о почтовой переписке Хиллари Клинтон. Во время президентской кампании 2016 года выяснилось, что кандидат в президенты Хиллари Клинтон использовала для государственной переписки частный почтовый сервер, что позволило хакерам похитить важные сведения, пишут «Известия».