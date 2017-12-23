Новое извержение вулкана зафиксировано на Бали

На индонезийском острове Бали в субботу зафиксировано новое извержение вулкана. Он выбросил облако пепла на 2,5 километровую высоту.

Местное агентство по предотвращению стихийных бедствий распространило предупреждение об опасности извержения. При этом официальный представитель ведомства заверил, что ничего страшного не произошло, активизация вулкана случается довольно часто.

Накануне на Бали побывал президент Индонезии Джоко Видодо. Он провел на острове выездное заседание, чтобы показать, что вулкан не представляет опасности ни для жителей страны, ни для туристов, пишет ТАСС.