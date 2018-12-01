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Новая высота. Овечкин стал 15-м лучшим снайпером НХЛ

1 Декабря 2018 в 13:15
Новая высота. Овечкин стал 15-м лучшим снайпером НХЛ

Российский капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поднялся на 15-е место в списке лучших бомбардиров за всю историю НХЛ. В очередном матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси» Овечкин набрал три очка, забросив одну шайбу, которая стала для него 626-й в заокеанской лиге.

По числу забитых голов Овечкин обошел Джерома Игинлу и Джо Сакика, у которых в активе по 625 шайб. Российский хоккеист пока уступает Дейву Андрейчуку, на счету которого 640 забитых шайб. Возглавляет рейтинг снайперов НХЛ Уэйн Гретцки, который забил 894 шайбы, в регулярных чемпионатах. Добавим, что статистика шайб в играх плей-офф и НХЛ учитывается отдельно, пишет «Российская газета».


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