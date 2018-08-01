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Новая вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в Конго

1 Августа 2018 в 22:11
Новая вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в Конго

Всемирная организация здравоохранения объявила о новой вспышке заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго, передает РИА «Новости». 

Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ, также известная как геморрагическая лихорадка Эбола) — острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90% (в среднем 50%). Надежной вакцины от лихорадки Эбола на данный момент не существует, но страны уже всерьез занялись вакциной из-за вспышки болезни в 2015 году.

Поражает человека, некоторых других приматов, а также парнокопытных (в частности, подтверждены случаи поражения свиней и дукеров).

Крупнейшая вспышка заболевания началась в 2014 году в Западной Африке.

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