Новая вспышка лихорадки Эбола зафиксирована в Конго

Всемирная организация здравоохранения объявила о новой вспышке заболевания лихорадкой Эбола на востоке Демократической Республики Конго, передает РИА «Новости».

Болезнь, вызванная вирусом Эбола (БВВЭ, также известная как геморрагическая лихорадка Эбола) — острая вирусная высококонтагиозная болезнь. Редкое, но крайне опасное заболевание. Вспышки эпидемии зафиксированы в Центральной и Западной Африке, летальность составляла от 25 до 90% (в среднем 50%). Надежной вакцины от лихорадки Эбола на данный момент не существует, но страны уже всерьез занялись вакциной из-за вспышки болезни в 2015 году.

Поражает человека, некоторых других приматов, а также парнокопытных (в частности, подтверждены случаи поражения свиней и дукеров).

Крупнейшая вспышка заболевания началась в 2014 году в Западной Африке.