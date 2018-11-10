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Новая песня Захаровой прозвучит на концерте в честь Дня МВД

10 Ноября 2018 в 17:46
Новая песня Захаровой прозвучит на концерте в честь Дня МВД

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова анонсировала исполнение своей новой песней певицей Зарой. Композиция прозвучит на праздничном концерте, посвященном Дню сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.

«На днях позвонила Зара и сказала, что 10 ноября на праздничном концерте исполнит нашу новую песню "За тебя, любимый!", музыка Макса Фадеева, текст мой. Песня сделана была специально для Зары», - написала в субботу дипломат на своей странице в Facebook

Дипломат рассказала, что первое общение с певицей у нее не сложилось. Они познакомились на приеме. Зара попросила написать для нее песню, но Захарова отказалась.

«Улыбнулись, разошлись», - призналась дипломат.

Она вспомнила, как ее уговаривали знакомые, аргументируя тем, что «Зара хорошо поет». Но на совместную работу Захарова решилась только после того, как встретилась с певицей несколько раз и узнала ее «человеческую сторону» - «остро чувствующую, переживающую, ошибающуюся, ищущую и надеющуюся».

Напомним, в 2017 году певица Наргиз Заикирова исполнила песню «Верните память» на слова Захаровой. Композиция имела огромный успех.

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