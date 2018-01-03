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Новая песня Пугачевой оказалась плагиатом

3 Января 2018 в 16:59
Новая песня Пугачевой оказалась плагиатом

Певица Алла Пугачева оказалась в центре скандала после премьеры новой песни. Написанная для нее композиция «Я летала» в музыкальном плане сильно похожа на песню Игорь Саруханова «Придуманная любовь».

На схожесть двух песен обратил внимание поэт Александр Вулых. Он написал об этом на своей страничке в Facebook, но удалил сообщение после звонка Примадонны, которая заверила, что ничего не знала о плагиате.

Автор музыки – композитор и поэт Олег Влади, все обвинения в плагиате отвергает. У заявил «МК», что впервые услышал песню Саруханова 1 января 2018 года.

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