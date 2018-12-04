Новая квартира и мир во всём мире: Дед Мороз рассказал о самых желанных подарках

Главный зимний волшебник рассказал о самых желанных подарках для россиян. Как отмечает RT, Дед Мороз заявил, что чаще всего в этом году его просили о благополучии и увеличении заработной платы. Также россияне хотели бы получить в качестве новогоднего презента новую квартиру, гаджеты и спортивный инвентарь.

При этом, стало известно, что женщины чаще просят и зимнего волшебника путёвку на море, а представители сильной половины человечества - карьерный рост и новый автомобиль. Также отмечается, что в течение двух лет подряд у наших соотечественников особой популярностью пользуются игры для всей семьи. В качестве подарка многие хотели бы получить «Мафию» или «Монополию».

Добавим, новогодняя почта Деда Мороза работает уже в течение 17 лет. За это время зимнему волшебнику поступило почти три с половиной миллиона писем.