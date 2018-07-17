Новак рассказал о результатах трехсторонних переговоров по газу

Россия, Украина и Еврокомиссия на встрече в Берлине обсудили объемы транзита газа через Украину после 2019 года. По окончании встречи министр энергетики РФ Александр Новак сообщил, что достигнута договоренность о том, что вопрос будет еще дополнительно изучаться экспертами, пишет «Газета.ру».

Министр добавил, что речь идет, в том числе об объемах газа, который Европа в целом будет потреблять после 2020-го года.

В трехсторонних переговорах принимают участие также председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер и глава «Нафтогаза» Андрей Коболев, отмечает RT.