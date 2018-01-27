Новак рассказал, как отразятся на российской экономике новые санкции

Новые санкции, введенные США в отношении девяти российских компаний, никак не отразятся на российской экономике. Такое мнение высказал в беседе с журналистами глава Минэнерго Александр Новак.

По его словам, санкции лишь создают для России дополнительные возможности, хотя, они вызывают сожаление.

«Такие методы, действия - это рудимент. Они не создают основы для развития рынка, конкуренции, противоречат правилам ВТО, способствуют тому, чтобы создавать условия для продвижения товаров и услуг компаний тех стран, которые вводят санкции», - заявил Новак.

Он подчеркнул, что в итоге от санкций страдают те компании, которые их ввели.

«То есть санкции не достигают тех целей, с которыми вводятся, это чисто политический шаг», - заключил министр, слова которого приводит ТАСС.

Ранее США расширили санкции в отношении России из-за ситуации на Украине. В «черном списке» оказались девять российских компаний и 21 человек.