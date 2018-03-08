Новак обсудил арест активов «Газпрома» с Еврокомиссией

Глава Минэнерго России Александр Новак обсудил намерение Украины арестовать активы «Газпрома» с замглавы Еврокомиссии по делам Энергосоюза Марошем Шефовичем. Об этом сообщил журналистам дипломатический источник, знакомый с ходом переговоров.

По его словам, Шефович выразил недоумения действиями Киева. Однако до конца праздников ЕК не сможет запросить у властей Украины обоснований для сделанных заявлений.

Еврокомиссар заверил Новака, что ранее украинцы «обещали этого не делать».

Киевский премьер Владимир Гройсман в четверг заявил, что власти Украины начали процедуру описи и ареста имущества «Газпрома» на территории страны. Также в МИД Украины сообщили о поиске активов российской компании за рубежом, пишет ТАСС.