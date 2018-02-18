Норвежский лыжник Сундбю: Русские – молодые и невероятно сильные!

Олимпийский чемпион в лыжной эстафете на ОИ-2018 норвежский лыжник Мартин Сундбю высоко оценил результаты россиян и назвал их серьезными соперниками.

«Мартин Сундбю Снимаю шляпу перед ними — они молодые, невероятно сильные. Проблема была в том, что мы не знали, кто будет от них выступать на Олимпиаде, и я аплодирую им сегодня за серебряную медаль», - сказал норвежский спортсмен, слова которого приводит Газета.ру.

Норвежец уверен, что их команду ждет серьезное соперничество с русскими в ближайшие годы.

Российская четверка в составе Андрея Ларькова, Александра Большунова, Алексея Червоткина и Дениса Спицова в воскресенье завоевала серебро в лыжной эстафете в Пхенчхане.

Знаменитый советский лыжник Александр Завьялов в эфире НСН назвал результат «отличным». Он также с уверенностью заявил, что новое поколение российских лыжников в следующем 4-летнем олимпийском цикле потеснит норвежцев на пьедестале.