Норвежский керлингист обвинил Крушельницкого в краже славы

Норвежский керлингист, проигравший Александру Крушельницкому, позднее обвиненному в допинге, считает, что у него украли его «момент славы», сообщает USA Today.Магнус Недреготтен со своей партнершей заняли четвертое место в смешанных парных соревнованиях, проиграв 8-4 Крушельницкому и его жене Брызгаловой на Олимпийских играх в Пхенчхане.В интервью американскому изданию, норвежец сказал, что если Крушельницкого признают виновным, то получится, что «они украли у нас наш момент славы, получив наши медали».Напомним, в понедельник Спортивный арбитражный суд заявил, что Крушельницкий не прошел допинг тест. В его пробах был обнаружен мельдоний. Заседание суда должно было состоятся во вторник, 20 февраля, но было перенесено.