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Норвежский керлингист обвинил Крушельницкого в краже славы

21 Февраля 2018 в 07:44
Норвежский керлингист обвинил Крушельницкого в краже славы
Норвежский керлингист, проигравший Александру Крушельницкому, позднее обвиненному в допинге, считает, что у него украли его «момент славы», сообщает USA Today.

Магнус Недреготтен со своей партнершей заняли четвертое место в смешанных парных соревнованиях, проиграв 8-4 Крушельницкому и его жене Брызгаловой на Олимпийских играх в Пхенчхане.

В интервью американскому изданию, норвежец сказал, что если Крушельницкого признают виновным, то получится, что «они украли у нас наш момент славы, получив наши медали».

Напомним, в понедельник Спортивный арбитражный суд заявил, что Крушельницкий не прошел допинг тест. В его пробах был обнаружен мельдоний. Заседание суда должно было состоятся во вторник, 20 февраля, но было перенесено.

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