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Норвежские биатлонисты не будут бойкотировать Кубок Мира в Тюмени

24 Февраля 2018 в 18:20
Норвежские биатлонисты не будут бойкотировать Кубок Мира в Тюмени

Сборная Норвегии по биатлону не поддерживает бойкот российского этапа Кубка мира и намерена приехать в Тюмень. Об этом сообщила журналистам генеральный секретарь Норвежского союза биатлонистов Ракель Раунтун.

«Мы считаем, что неправильно использовать наших спортсменов, которые лишатся возможности выступить на соревнованиях, для того, чтобы сделать политическое заявление», - сказала Раунтун, которую цитирует NRK.

При этом Раунти подчеркнула, что Союз биатлонистов Норвегии не поддерживает страны, которые не соответствуют кодексу Всемирного антидопингового агентства.

Ранее сборные по биатлону США и Чехии заявили о бойкоте российского этапа КМ в Тюмени. В IBU в ответ на это заявили, что решение о проведении соревнований в России является окончательным.

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