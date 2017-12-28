Номера федеральных трасс изменятся с 1 января

Федеральное дорожное агентство (Росавтодор) 1 января 2018 года изменит номера федеральных трасс.



С нового года буква «М» будет использоваться для трасс, соединяющих Москву со столицами других государств и субъектов России, пишут РИА Новости.

Кроме того, буква «Р» станет обозначением для дорог федерального или регионального значения, соединяющие административные центры российских регионов. А буква «А» озаглавит дороги федерального или регионального значения, которые ведут к крупным транспортным узлам и ли спецобъектам.