Номер «Москвича», на котором разбился Цой, ушел с аукциона

Регистрационный знак автомобиля «Москвич-2141», на котором разбился рок-музыкант Виктор Цой, ушел с аукциона за 2 млн рублей. Торги были организованы аукционным домом «Литфонд». Нашелся также покупатель доверенности на управление этим транспортным средством. Документ продан за 2,6 млн рублей, сообщает RT.

Среди представленных лотов также были свидетельство о смерти Виктора Цоя и его рисунок на записке, адресованной лидеру группы «Наутилус Помпилиус» Вячеславу Бутусову, пишет «Свободная пресса».

Ранее за 9 миллионов рублей был продан паспорт лидера группы «Кино».

Виктор Цой погиб 15 августа 1990 года а автокатастрофе. По данным милиции, он ехал на автомобиле «Москвич-2141» по трассе под Ригой. Его машина на большой скорости врезалась в автобус. Музыкант уснул за рулем. Алкоголя в его крови не было.

Между тем, отец Виктора Цоя Робер Цой в эфире НСН рассказал, что не интересуется всей этой шумихой с вещами своего сына.