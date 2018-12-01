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Ночью мороз в Подмосковье ушел за 20-градусную отметку

1 Декабря 2018 в 09:14

Ночью на 1 декабря в столичном регионе зафиксированы морозы ниже 22 градусов. В Москве на метеостанции ВДНХ в 5:00 была зафиксирована температура воздуха 15,1 градуса мороза. В подмосковных Черустях минувшей ночью температура опустилась до - 22,2 градусов.

Первый день зимы в столичном регионе, по данным центра «Фобос» пройдет под знаком антициклона, благодаря чему сохранится морозная погода с температурным фоном на 3-5 градусов ниже положенной по климату начала декабря нормы. Днем ожидается переменная облачность, без осадков. Максимальная температура в Москве и окрестностях составит 6-8 градусов мороза, в области столбик термометра опустится до - 10 градусов.

По народному календарю сегодня - Платон и Роман. Каков этот день, такой будет и зима, передает Агентство «Москва».

Если с утра тепло — значит быть оттепелям в начале зимы, коли холод да вьюга в полдень — таковой будет и середина зимы, а если под вечер поднимется метель — то уход от нас зимы будет затяжной.


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