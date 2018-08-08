Среда
08 августа
USD 63.54
EUR 73.56
Горячие новости

Ночной автобус до аэропорта «Внуково» запустят в Москве

8 Августа 2018 в 12:07
Ночной автобус до аэропорта «Внуково» запустят в Москве

Новый ночной автобус начнёт вскоре курсировать в Москве до аэропорта «Внуково». Маршрут Н11 свяжет воздушную гавань со станцией метро «Китай-город». ОБ этом сообщил в своём блоге действующий градоначальник, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал, что с 1 сентября автобус Н3 будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы в него могли сесть прибывающие пассажиры с трех вокзалов.

Как напомнил Собянин, ночные автобусные рейсы «Мосгортранса» появились пять лет назад. 12 маршрутов развозят горожан из центра до спальных районов у кольцевой автодороги. По данным мэра, наибольшим спросом пользуется ночной маршрут Н1 «Шереметьево – Озерная». Тем, кто хочет прогуляться по ночной Москве, подойдёт автобус «Б» - он ходит по Садовому кольцу с интервалом в четверть часа.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.