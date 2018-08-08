Ночной автобус до аэропорта «Внуково» запустят в Москве

Новый ночной автобус начнёт вскоре курсировать в Москве до аэропорта «Внуково». Маршрут Н11 свяжет воздушную гавань со станцией метро «Китай-город». ОБ этом сообщил в своём блоге действующий градоначальник, кандидат в мэры Москвы Сергей Собянин. Он также рассказал, что с 1 сентября автобус Н3 будет заезжать на Комсомольскую площадь, чтобы в него могли сесть прибывающие пассажиры с трех вокзалов.

Как напомнил Собянин, ночные автобусные рейсы «Мосгортранса» появились пять лет назад. 12 маршрутов развозят горожан из центра до спальных районов у кольцевой автодороги. По данным мэра, наибольшим спросом пользуется ночной маршрут Н1 «Шереметьево – Озерная». Тем, кто хочет прогуляться по ночной Москве, подойдёт автобус «Б» - он ходит по Садовому кольцу с интервалом в четверть часа.