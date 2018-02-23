Ночь на 23 февраля стала самой холодной в столице с начала зимы

Самая холодная ночь зафиксирована в Москве с начала зимы - 23 февраля 2018 года, сообщает Гидрометцентр России.

По данным метеостанции на ВДНХ, в предрассветные часы столбик термометра опустился до 18,4 градусов мороза.

Абсолютный исторический минимум 23 февраля в Москве был в 1945 года - тогда было зафиксировано 30,5 градусов мороза, передает Агентство «Москва».

Ранее Гидрометцентр сообщал, что холодный арктический воздух наступает на Центральный федеральный округ. В московском регионе установятся сильные морозы, а аномалия температуры в отдельные дни будет достигать -14°.

По прогнозу синоптиков, 23 февраля осадков не ожидается. Ночью температура упадет до -22…-20° в Москве, в центре города до -14…-12°, по области -24…-19°, в отдельных районах до -29°. Днем столбик термометра остановится на отметках -11…-9° в мегаполисе и -13…-8° по области.

В субботу местами пройдет небольшой снег. Ночные температуры составят -22…-20° в Москве, в центре города -26…-14°, и -25…-20° в Подмосковье. Днем ожидается -14…-12° в столице и -16…-11° по области.