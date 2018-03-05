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НХЛ предлагает включить хоккейный турнир в программу летних Олимпиад

5 Марта 2018 в 10:46
НХЛ предлагает включить хоккейный турнир в программу летних Олимпиад

Хоккейные турниры хотят проводить на летних Олимпиадах. С таким предложением выступил комиссар Национальной хоккейной лиги (НХЛ) Гэри Беттмэн. По его словам, подобное было в 1920 году. Он полагает, что Международный олимпийский комитет может поддержать летние хоккейные соревнования, несмотря на то, что ранее такие разговоры в этой организации вызывали насмешку.

Игроки НХЛ не принимали участие в зимних Играх в Южной Корее, не желая прерывать регулярный чемпионат. А МОК, в свою очередь, не захотел компенсировать финансовые потери, пишет RT.

После 26-летнего перерыва российская ледовая дружина, которая выступала как команда Олимпийских атлетов из России, выиграла олимпийское золото. В финальном матче команда Олега Знарка обыграла команду Германии.

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