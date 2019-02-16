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Ниже пояса: бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся

16 Февраля 2019 в 10:30
Ниже пояса: бой Харитонова и Митриона признали несостоявшимся
Фото: РИА Новости / Владимир Астапкович

Из-за того, что американский спортсмен Мэтт Митрион в поединке с российским бойцом смешанных единоборств (ММА)Сергеем Харитоновым применил удар в пах, бой признан несостоявшимся.

Турнир Bellator 215, в рамках которого встретились спортсмены, проходил в городе Анкасвилль в США. Бой был остановлен практически в самом начале. Митрион применил запрещенный прием, ударив Харитонова ногой ниже пояса, и российский спортсмен не смог продолжить поединок.

Ранее генеральный продюсер телеканала «Матч-ТВ» Тина Канделаки в беседе с НСН отметила, что «наши спортсмены честные, наши спортсмены чистые и без любого допинга могут прийти и победить».

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