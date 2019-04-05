Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку. Об этом говорится в распоряжении министра окружающей среды и регионального развития Латвии, опубликованном в пятницу в официальном правительственном вестнике, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в кабинете и по месту жительства мэра Риги в среду сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски. Каких-либо комментариев следствие пока не представило.

42-летний Нил Ушаков - латвийский политик, мэр города Рига с 1 июля 2009 года. В 2006—2009 годах был депутатом 9-го Сейма Латвии.