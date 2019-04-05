Пятница
05 апреля
USD 65.33
EUR 73.42
Горячие новости

Нил Ушаков отправлен в отставку

5 Апреля 2019 в 00:48
Нил Ушаков отправлен в отставку

Мэр Риги Нил Ушаков отправлен в отставку. Об этом говорится в распоряжении министра окружающей среды и регионального развития Латвии, опубликованном в пятницу в официальном правительственном вестнике, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что в кабинете и по месту жительства мэра Риги в среду сотрудники латвийского Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией провели обыски. Каких-либо комментариев следствие пока не представило.

42-летний Нил Ушаков - латвийский политик, мэр города Рига с 1 июля 2009 года. В 2006—2009 годах был депутатом 9-го Сейма Латвии.

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры


Партнеры



Партнеры



Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2019 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.