Вторник
30 января
USD 56.29
EUR 69.85
Горячие новости

Николая II в новом фильме сыграет Супермен

30 Января 2018 в 13:56
Николая II в новом фильме сыграет Супермен
Фото: tvperson.ru

В киноверсии анимационного фильма «Анастасия» о дочери последнего русского царя роль Николая II исполнит актер Брэндон Рут. Ранее он снимался в главной роли в фильме «Возвращение Супермена».

По сюжету, Анастасия Романова сбегает через портал и оказывается в 1988 году. Съемки эпизодов, связанных с данным периодом, проходили прошлым летом, а сцены, посвященные событиям 1917 года, будут снимать в апреле этого года, пишет Газета. ру.

Ранее на продажу на сайте «Авто.ру» был выставлен Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года выпуска, принадлежавший последнему российскому императору Николаю II. За раритетный автомобиль просят 278 млн рублей.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.