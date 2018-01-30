Николая II в новом фильме сыграет Супермен

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В киноверсии анимационного фильма «Анастасия» о дочери последнего русского царя роль Николая II исполнит актер Брэндон Рут. Ранее он снимался в главной роли в фильме «Возвращение Супермена».



По сюжету, Анастасия Романова сбегает через портал и оказывается в 1988 году. Съемки эпизодов, связанных с данным периодом, проходили прошлым летом, а сцены, посвященные событиям 1917 года, будут снимать в апреле этого года, пишет Газета. ру.

Ранее на продажу на сайте «Авто.ру» был выставлен Rolls-Royce Silver Ghost 1914 года выпуска, принадлежавший последнему российскому императору Николаю II. За раритетный автомобиль просят 278 млн рублей.