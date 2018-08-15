Среда
15 августа
USD 66.75
EUR 76.23
Горячие новости

Николай Кириченко, сыгравший в сериале «Каменская», будет похоронен в Минске

15 Августа 2018 в 12:33
Николай Кириченко, сыгравший в сериале «Каменская», будет похоронен в Минске
ФОТО: РИА Новости

Белорусский актёр Николай Кириченко, известный российским зрителям по роли в сериале «Каменская», будет похоронен 16 августа. Как отмечает Газета.ру, церемония прощания с актёром, известным российскому зрителю по работе в сериале «Каменская», начнётся в Национальном академическом театре имени Янки Купала в Минске в 10 утра. Позже пройдёт гражданская панихида, подчёркивает РИА ФАН.

Похоронен Николай Кириченко будет на Восточном (Московском) кладбище Минска.

Народный артист Белоруссии Николай Кириченко скончался в Минске 14 августа в возрасте 72 лет. Широкой публике он известен по ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Каменская» и «В августе 44-го».

 

Теги:

Подписывайтесь на канал НСН в Яндекс.Дзене и добавляйте нас в избранные источники Яндекс.Новостей
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.