Николай Кириченко, сыгравший в сериале «Каменская», будет похоронен в Минске

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Белорусский актёр Николай Кириченко, известный российским зрителям по роли в сериале «Каменская», будет похоронен 16 августа. Как отмечает Газета.ру, церемония прощания с актёром, известным российскому зрителю по работе в сериале «Каменская», начнётся в Национальном академическом театре имени Янки Купала в Минске в 10 утра. Позже пройдёт гражданская панихида, подчёркивает РИА ФАН.

Похоронен Николай Кириченко будет на Восточном (Московском) кладбище Минска.

Народный артист Белоруссии Николай Кириченко скончался в Минске 14 августа в возрасте 72 лет. Широкой публике он известен по ролям в фильмах и сериалах, среди которых «Каменская» и «В августе 44-го».