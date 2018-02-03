Суббота
03 февраля
USD 56.04
EUR 70.1
Горячие новости

Николаса Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы

3 Февраля 2018 в 09:09
Николаса Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы

Единая социалистическая партия Венесуэлы на специальном заседании официально выдвинула действующего президента Николаса Мадуро кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, сообщает «Синьхуа».

Мадуро отметил, что его переизбрание принесет стране мир и независимость, а также экономическое, социальное и культурное развитие и процветание. При этом он заявил, что Венесуэле нужна новая модель экономического развития.

Срок президентских полномочий Николаса Мадуро истекает 10 января 2019 года, выборы должны были состояться в декабре нынешнего года. Конституционная ассамблея 23 января приняла резолюцию с предложением о досрочном проведении выборов 30 апреля в ответ на санкции, введенные западными странами против Венесуэлы. Избирательная комиссия страны пока не назначила дату выборов.

55-летний Николас Мадуро Морос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года.

В прошлом — министр иностранных дел правительства Уго Чавеса (2006—2013) и вице-президент (2012—2013). C 5 марта по 19 апреля 2013 года, после смерти последнего, исполнял обязанности президента Венесуэлы.

Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.