Николаса Мадуро выдвинули кандидатом в президенты Венесуэлы

Единая социалистическая партия Венесуэлы на специальном заседании официально выдвинула действующего президента Николаса Мадуро кандидатом на пост главы государства на предстоящих выборах, сообщает «Синьхуа».

Мадуро отметил, что его переизбрание принесет стране мир и независимость, а также экономическое, социальное и культурное развитие и процветание. При этом он заявил, что Венесуэле нужна новая модель экономического развития.

Срок президентских полномочий Николаса Мадуро истекает 10 января 2019 года, выборы должны были состояться в декабре нынешнего года. Конституционная ассамблея 23 января приняла резолюцию с предложением о досрочном проведении выборов 30 апреля в ответ на санкции, введенные западными странами против Венесуэлы. Избирательная комиссия страны пока не назначила дату выборов.

55-летний Николас Мадуро Морос — венесуэльский государственный и политический деятель, действующий президент Венесуэлы с 19 апреля 2013 года.

В прошлом — министр иностранных дел правительства Уго Чавеса (2006—2013) и вице-президент (2012—2013). C 5 марта по 19 апреля 2013 года, после смерти последнего, исполнял обязанности президента Венесуэлы.