Среда
24 января
USD 56.41
EUR 69.07
Горячие новости

Николас Мадуро готов к переизбранию

23 Января 2018 в 23:30
Николас Мадуро готов к переизбранию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов принять участие в новых выборах главы южноамериканского государства, передает ТАСС.

Сегодня Конституционная ассамблея страны постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года.

По словам Мадуро, решение КА будет способствовать укреплению демократии и мира в Боливарианской Республике.

C 5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, обязанности президента Венесуэлы исполнял Николас Мадуро, которого Чавес называл своим преемником. Новые выборы состоялись 14 апреля 2013 года. Соперником Мадуро на них выступил Энрике Каприлес Радонски, боровшийся на прошлых выборах с Чавесом. Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы.


Теги:
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Национальная служба новостей - НСН

Партнеры

Партнеры

Партнеры

© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.