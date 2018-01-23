Николас Мадуро готов к переизбранию

Президент Венесуэлы Николас Мадуро готов принять участие в новых выборах главы южноамериканского государства, передает ТАСС.

Сегодня Конституционная ассамблея страны постановила, что голосование должно пройти до 30 апреля текущего года.

По словам Мадуро, решение КА будет способствовать укреплению демократии и мира в Боливарианской Республике.

C 5 марта 2013 года, после смерти Уго Чавеса, обязанности президента Венесуэлы исполнял Николас Мадуро, которого Чавес называл своим преемником. Новые выборы состоялись 14 апреля 2013 года. Соперником Мадуро на них выступил Энрике Каприлес Радонски, боровшийся на прошлых выборах с Чавесом. Николас Мадуро был избран президентом Венесуэлы.



