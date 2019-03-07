Никита Пресняков стал фудблогером

Пресняков раскрыл технику приготовления в довольно смешной манере, играя голосом, и подложил на картинку музыку из компьютерной игры Sims.
Ранее продюсер Андрей Разин заявил на пресс-конференции НСН, что "Пугачёва навсегда осталась парковой певицей".
По мнению продюсера, «если артист подзаборный, он выбирает соответствующую музыку. Если он интеллигентный, он вызывает такие же эмоции. Если Пугачёва начинала на танцплощадке в парке, она так и осталась парковой певицей. «Ласковый май» создавался из беспризорников, поэтому так и остался в детдомовском амплуа», - отметил Андрей Разин.