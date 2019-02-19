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Никита Кучеров стал первой звездой матча «Тампа»-«Коламбус»

19 Февраля 2019 в 07:42
Никита Кучеров стал первой звездой матча «Тампа»-«Коламбус»

Нападающий «Тампы-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Коламбус Блю Джекетс» (5:1). На его счету пять очков, которые форвард заработал двумя голами, а также тремя результативными передачами, передает «Советский спорт».

Всего в активе Кучерова в текущем сезоне 99 (29+70) очков, и россиянин продолжает лидировать в бомбардирской гонке НХЛ.

Второй звездой стал голкипер «Тампы» Андрей Василевский, отразивший 39 ударов из 40, пишет «Газета.ру».

Кроме того, отметившийся двумя заброшенными шайбами и одной результативной передачей (три очка), форвард Брэйден Пойнт стал третьей звездой победившей команды.

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