Никита Белых выступит в суде с последним словом

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступит сегодня с заключительной речью в Пресненском суде Москвы.

После выступления Белых судья Татьяна Васюченко удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, который, как ожидается, будет оглашен 31 января, передает ТАСС.

Государственный обвинитель Марина Дятлова назвала вину Белых полностью доказанной и попросила назначить ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима.