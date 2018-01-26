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Никита Белых выступит в суде с последним словом

26 Января 2018 в 00:38
Никита Белых выступит в суде с последним словом

Экс-губернатор Кировской области Никита Белых выступит сегодня с заключительной речью в Пресненском суде Москвы.

После выступления Белых судья Татьяна Васюченко удалится в совещательную комнату для вынесения приговора, который, как ожидается, будет оглашен 31 января, передает ТАСС.

Государственный обвинитель Марина Дятлова назвала вину Белых полностью доказанной и попросила назначить ему по совокупности совершенных преступлений наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. 

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