«Никаких больниц!». Гусман опроверг операцию на сердце

Режиссер, телеведущий, актер, постоянный член жюри КВН, основатель и художественный руководитель Национальной премии Российской Академии кинематографических искусств «Ника» Юлий Гусман не подтвердил информацию о том, что ему якобы сделали операцию на сердце.

«Какая больница, вы что? Завтра «Нику» в 32-й раз будем вручать. Вот об этом спрашивайте, мы сутками к этому готовились! А со здоровьем, слава Богу, все в порядке. Так что завтра «Ника» — и никаких больниц и операций!» — заявил Гусман РИА ФАН .

Ранее в интернете появились сообщения о том, что 75-летнему Юлию Гусману, якобы была проведена чистка сосудов сердца, после чего он был выписан из больницы, передавало Утро.ру . Как отметил в связи с этим сам мэтр, термин «чистка сосудов» для него как бывшего медика вообще непонятен.

Церемония награждения победителей премии «Ника» состоится завтра в Москве.