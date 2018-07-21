Суббота
21 июля
USD 63.49
EUR 73.93
Горячие новости

Нидерланды получили от Порошенко право суда по делу МН-17

21 Июля 2018 в 12:38
Нидерланды получили от Порошенко право суда по делу МН-17

Нидерланды получили право на проведение суда по делу о сбитом над Донбассом малазийском «Боинге». Соответствующий закон о международно-правовом сотрудничестве подписал президент Украины Петр Порошенко.

Документ дает Амстердаму право «преследовать лица за преступления», которые имеют отношения к крушению МН-17. Предполагается, что заседания суда по этому делу будут проходить в Гааге. При этом стороны смогут использовать формат видеоконференций на судебных заседаниях.

Также планируется экстрадиция обвиняемых в Нидерланды, а при невозможности это сделать, отбывать наказание они убудут на Украине, пишет Газета.ру

Малазийский «Боинг» был сбит в небе над Донбассом летом 2014 года. Погибли все, находящиеся на борту. Украина обвинила во всем донецких ополченцев и Россию. Москва предоставила доказательства, что ракета, которой сбили пассажирский лайнер, является устаревшей и снята с вооружения российской армии, при этом такие ракеты остались в ВСУ.

Теги:
Читайте также
Смотрите также

Горячие новости

Архив горячих новостей

Партнеры

Партнеры

Партнеры


Национальная служба новостей - НСН
© 2018 «НСН» ООО ЗАО «Мультимедиа Холдинг»
Все права защищены. Для лиц старше 12 лет
О нас Контакты
12+

(c) Использование материалов, опубликованных на сайте NSN.fm, допускается только с обязательной прямой гиперссылкой на страницу, с которой материал заимствован. Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал NSN.fm.

Информационное агентство "Национальная Служба Новостей (НСН)": свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-53714 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 апреля 2013 года.