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«Ничего зазорного». Песков о пьянке Ткачева, Дворковича и Тимаковой

14 Февраля 2019 в 13:54
«Ничего зазорного». Песков о пьянке Ткачева, Дворковича и Тимаковой

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не усмотрел ничего криминального в видеозаписи, на которой в неформальной обстановке запечатлены бывшие министр сельского хозяйства Александр Ткачев, заместитель председателя правительства Аркадий Дворкович, пресс-секретарь премьер-министра Наталья Тимакова.


Как отметил Пескова, в поведении бывших высокопоставленных сотрудников кабинета министров «нет ничего зазорного», главное «не нарушать никаких правил», передает «Свободная пресса». При этом представитель Кремля заметил, что и в администрации главы государства есть такая же традиция собираться неформально, передает Газета.ру.

На видео Ткачев, Дворкович, Тимакова, а также экс-глава протокола премьер-министра Марина Ентальцева развлекаются в частном самолете. Они пьют спиртные напитки и исполняют песню Надежды Кадышевой «Ах, судьба моя, судьба». При этом Ткачев провозглашает тост «за аграрное лобби». Судя по записи, все участники междусобойчика изрядно подшофе.

Песков также отметил, что администрация президента не будет заниматься выяснением, как это видео попало в сеть. 

 

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