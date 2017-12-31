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Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США

31 Декабря 2017 в 16:46
Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США

Аномально холодная погода в Северной Америке вызвала «замерзание» Ниагарского водопада. Как сообщается, сам поток не замерз, но водная пыль превратилась в лед и осела на камнях и деревьях. Это создало иллюзию замерзшего водопада.

Необычное явление привлекло в канадскую провинцию Онтарио и штат Нью-Йорк тысячи туристов.

По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Вашингтоне ожидается до минус 13 градусов. Температурный рекорд для этого дня был установлен еще в 1899 году, тогда температура опустилась до минус 26 градусов Цельсия, пишет РИА Новости.

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