Ниагарский водопад частично замерз из-за холодов в США

Аномально холодная погода в Северной Америке вызвала «замерзание» Ниагарского водопада. Как сообщается, сам поток не замерз, но водная пыль превратилась в лед и осела на камнях и деревьях. Это создало иллюзию замерзшего водопада.

Необычное явление привлекло в канадскую провинцию Онтарио и штат Нью-Йорк тысячи туристов.

По прогнозам синоптиков, в новогоднюю ночь в Вашингтоне ожидается до минус 13 градусов. Температурный рекорд для этого дня был установлен еще в 1899 году, тогда температура опустилась до минус 26 градусов Цельсия, пишет РИА Новости.