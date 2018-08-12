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«Ни за какие деньги». Вайкуле открестилась от Крыма

12 Августа 2018 в 09:45
«Ни за какие деньги». Вайкуле открестилась от Крыма

Латвийская певица Лайма Вайкуле не поедет с концертами в Крым, какой бы гонорар ей не предложили. Об этом артистка рассказала перед концертом в Одессе.

«Нам запрещено. Нам, европейцам. Я туда не поеду, какой бы гонорар мне ни предлагали», — цитирует Вайкуле «Думская».

При этом артистка встала на защиту своих коллег, которых на Украине внесли в черные списки. По мнению Вайкуле, артисты – как дети, поэтому трогать их нельзя, пишет RT.

Заявления Вайкуле получило широкую огласку в СМИ. Директор артистки в беседе с «Говорит Москва» пояснил, что слова певицы каждый воспринимает «в меру своей испорченности», поэтому вся история получилась «перекрученной и раздутой».

 

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