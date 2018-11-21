Независимые АЗС: «Роснефть» до позднего социализма доведёт

Вертикально интегрированные компании (ВИК), ограничивая поступление топлива на рынок, вызывают дефицит, который в итоге может привести к печальной ситуации последнего периода Советского Союза. Об этом на пресс-конференции НСН заявил коммерческий директор сети АЗС «Северная империя» Игорь Ефремов.

«ВИК начинают ограничивать поступления разными путями, обвиняя во всех грехах трейдеров, перекупщиков и независимые АЗС. Однако бензин в любом случае, даже проходя через эти цепочки, остается на внутреннем рынке, и не перепродаётся куда-то за границу. Крупные игроки утверждают, что внутреннему рынку не надо столько топлива, нужно ограничить. Однако, если независимые АЗС уйдут, потребность в определенном объёме бензина не изменится. Если продолжать логику вертикально интегрированных компаний, 2 - 3 машины в семье, это много, нужен один автомобиль и 20 литров в месяц по талонам. Это поздний социализм», - отметил Игорь Ефремов.

Ранее глава аналитического центра Независимого топливного союза Григорий Баженов на пресс-конференции НСН возложил на «Роснефть» ответственность за рост цен на независимых АЗС.