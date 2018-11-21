Независимые АЗС: 4% - смерть для малого бизнеса

Установленный правительством индикативный уровень мелкооптовых цен на топливо в регионах в 4%, за отклонение от которого следуют санкции, приведёт к ликвидации независимых АЗС. Об этом на пресс-конференции НСН заявил директор и совладелец сети АЗС «Олви» Олег Бузин.

«4% - смерть для малого и среднего бизнеса, для независимых АЗС. Наша минимальная наценка должна быть 8 - 9 %. Причём, это только порог выживаемости! В случае 4% не хватает ни на что. Зарплата, имущественные налоги, экологические отчисления, обучение персонала. Обо всём этом можно забыть. Для того, чтобы развиваться и просто нормально существовать в текущих условиях, необходим уровень наценки в 14 – 15%. Нам не нужно 30%, как в ритейле, однако даже на социально значимые товары она как раз составляет 15%», - подчеркнул Олег Бузин.

Ранее вице-премьер Дмитрий Козак поручил Федеральным налоговой и антимонопольной службам провести внеплановые проверки деятельности независимых сетей АЗС. Особое внимание будет обращаться на организации, которые превышают индикативный уровень цен на топливо более чем на 4%. Козак заявил, что на независимых АЗС, которые в России занимают 62% розничного рынка топлива, много нарушений.

Согласно договору с правительством нефтяные компании взяли на себя обязательство с 1 ноября 2018 года по 31 марта 2019 года сдерживать мелкооптовые цены на уровне, который не превышает индикативные значения для каждого региона. Кроме того, нефтяники должны обеспечить достаточное предложение для удовлетворения спроса независимых АЗС.

На пресс-конференции НСН коммерческий директор одной из независимых сетей автозаправок заявил, что крупные нефтяные компании, которые ограничивают поступление топлива на рынок, ведут страну к позднему социализму.