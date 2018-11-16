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«Незамерзайка» стоила жизни белорусу

16 Ноября 2018 в 23:28
«Незамерзайка» стоила жизни белорусу

На трассе М4 недалеко от поселка Сосны Минского района Беларуси грузовик насмерть сбил водителя, остановившегося купить стеклоомывающую жидкость.

По предварительной информации, мужчина наклонился, чтобы осмотреть товар, в этот момент его сбил большегруз. После этого грузовая машина врезалась в автомобиль пострадавшего, передает newsbel.by.

От полученных травм мужчина скончался на месте ДТП.

Ранее НСН сообщала, что автобус с туристами из России, а также Украины и Молдавии попал в аварию в Белоруссии. Он перевернулся в Витебской области недалеко от Орши. Автобус ехал из Киева в Таллин. Всего в салоне находились 53 пассажира. 

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