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Нетрезвый священник в Ивановской области попал в ДТП

20 Августа 2018 в 23:29
Нетрезвый священник в Ивановской области попал в ДТП

Накануне на улице Горького города Кинешма Ивановской области мужчина, передвигавшийся на мопеде в сторону железнодорожного вокзала, выехал на полосу встречного движения, где зацепил «Шкоду», а затем влетел под «Фольксваген Транспортер».

Водитель и пассажирка мопеда не пострадали. Мужчина упрашивал не вызывать ГИБДД. Он рассказал, что ехал из Троицко-Успенского Собора, где трудится. По его словам, он находился в нетрезвом состоянии и будет лишен прав.
«Ты не будешь счастлив», — пытался убедить одного из водителей сотрудник Кинешемской епархии.

В итоге наряд ДПС был вызван на место ДТП, передает «Кинешемец.ру»

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