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Нетаньяху сократил время визита в Москву в преддверии обвинений в коррупции

27 Февраля 2019 в 07:41
Нетаньяху сократил время визита в Москву в преддверии обвинений в коррупции

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху сократил на один день свой визит в Москву на фоне запланированного оглашения обвинений против него, сообщает НСН со ссылкой на Haaretz.

Генпрокурор Израиля Авихай Мандельбит планирует до конца этой недели сообщить, будут ли Нетаньяху предъявлены обвинения по делам о коррупции и мошенничеству.

Напомним, что израильский премьер встретится с российским президентом Владимиром Путиным в среду, 27 февраля. По данным СМИ, он покинет Москву в этот же день, хотя ранее планировал задержаться до четверга.

Ранее экс-советник министра внутренней безопасности Израиля, бывший израильский консул в Москве Алекс Векслер рассказал НСН, что обсудят лидеры двух государств.  

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